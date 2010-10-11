Для постоянного выполнения небольших проектов требуется php-программист со знанием javascript и ajax.

Нужен ответственный человек с параноидальной склонностью к оптимизации и минимализации кода, умеющий укладываться в оговорённые сроки. Фрилансер с наличием свободного времени.

В первое время з/п будет не более 100$ в месяц, соответственно и работы будет совсем мало.

Заявки лучше писать мне в ICQ (3шесть5-1шесть1-7три4).

Уже набралось достаточное количество желающих. Пока закрываю вакансию.