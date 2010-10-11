Веб разработчик со знанием codeigniter

Ищем программиста в Киеве, на постоянной основе, для работы в офисе. Требования – верстка, css, php, java script желательно ajax и flash. Желательно иметь свою СMS или что-то в этом роде. ЗП от 500$ Офис на Левобережке, ...
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Для разработки проекта на коммерческой версии CMS системы ExpressionEngine требуеться разработчик со занием PHP framework Codeigniter. Желательно знание jquery/css/html. Опыт разработки крупных интернет-проектов. Опыт настройки и администровании удаленного веб-сервера приветствуется.
Работа на постоянной основе либо сдельная.
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