Программист для нескольких проектов разной сложн.

Мы - небольшая группа инвесторов, занимающихся разработкой и продажей инновационных интернет проектов, ПО, внедрением бизнес-приложений. В данный момент нуждаемся в программисте для доработки нескольких проектов (в основном незначительные доделки без исправлений архитектуры приложений, исправление внешнего вида), а также возможной разработке одного -двух проектов с нуля. Поскольку, с одной стороны, план работ с самого начала не может быть точно установлен, а, с другой, имеется некоторый гарантированный объем работ по существующим проектам, предлагаем занятость от половины всего рабочего времени до полной (точнее план работ и, соответственно ему, оплата будут утверждаться по ходу работы с утверждением 2-3 недельных планов).

Необходимые компетенции (жирным отмечены обязательные требования):

1. php (в том числе фреймворки, есть проекты на Yii и Symphony, приветствуются знания или быстрое обучение других фреймворков, умение прикрутить сторонний API, например Яндекс.карты, API от Google, настроить импорт данных со сторонних приложений и сайтов, равно как выгружать их в нужных форматах), возможно разработка на Java (для будущих проектов). Не лишним будет опыт разработки на .net, asp.net (в перспективе возможна доработка бизнес-приложений, которые, как правило, используют эти языки).

2. Твердое знание баз данных (в основном mysql), оптимизация, поиск (например, Sphinx). Очень приветствуется знания DWH (опять же, есть возможность участия в проектах по бизнес-приложениям, которые используют хранилища)

3. html-css-js (фрейворк jQuery) - уметь прилично сверстать и сделать приятную вьюху для приложения. Приветствуются знания разработки пользовательских интерфейсов, базовые навыки работы с графикой (вектор, растр).

4. базовое знание администрирования Linux, apache, приемы ускорения быстродействия (eAccelerator, Memcache)

5. работа с контролем версий (Mercurial), комментирование кода, краткое документирование своей работы

6. приветствуется знание английского, хотя бы на уровне чтения тех документации.

Условия работы:

1. работа из дома, возможность встреч в Москве (только в Москве, обязательно), ненормированное распределения рабочего времени (в зависимости от задач и плана, договариваемся)

2. обсуждение ТЗ и все вопросы совместной работы решаем конструктивно в Google Docs, контроль версий в репозитарии Google Code.

3. находиться на связи (email, Google Talk, skype, телефон), не исчезать и внезапно не заболевать :-)

4. полная занятость - 50 000 руб. Соответственно, при неполной загрузке минимальная гарантированная оплата - 20 000 руб. В случае вовлечения в работу по более серьезным бизнес-приложениям (CRM, document flow, BI) возможно увеличение загрузки и оплаты (точно не первый месяц) до 60 000. Расплачиваться можем наличностью, Яндекс.Деньгами, банковским переводом. Возможность оформления через юр. лицо с трудовой книжкой и всеми отчислениями можем обсудить.

5. Адекватный коллектив, техническая грамотность участников команды, возможность гибко планировать график работы (но только с предварительными договоренностями), в том числе работа в любое время суток.

Личные качества:

1. заинтересованность и вовлеченность в проекты (поскольку присутствует элемент творчества и совместной работы, уметь предлагать идеи и объяснять некоторые технические моменты).

2. приветствуется интерес к новым технологиям и сферам деятельности.

Контактные данные:

email [email protected]

тел (903) 199 71 60 (Никита, связываться можно в любое время суток)