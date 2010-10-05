В команду нужен программист на PHP, CodeIgniter

В команду требуется программист на Code Igniter для работы над системой за которой будущее рынка на который она выходит.

Перспективы колоссальные, но и работы много. Международные биллинговые системы, гостиницы, трансферы, конструкторы сайта, ...

Интересных работ много. Версткой, дизайном и наполнением будут заниматься другие.

Требования: любой опыт на CI и проживание

!!!!!! только Санкт-Петербург и Лен. область !!!!

Условия: удаленная работа с периодическими встречами. быть онлайн.для начала работа сдельная затем при желании по ТД