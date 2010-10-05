Програмист-аниматор (Action Script's)

Американская компания с представительством в Киеве в связи с расширением собирается открыть несколько удаленных офисов в других городах Украины. Основной вид деятельности компании - разработка приложений электронной коммерции и систем управления предприятиями (CRM, ERP, EAM, ...
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Умение анимировать, знание экшена, связки с Mysql,php,exel и прочее... пишите в ЛС..
оплата по проектно.
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