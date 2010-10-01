Flex-разработчик

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Требования:

Опыт программирования на ActionScript 2/3;

Знание ООП, Flex Builder/ Eclipse /Adobe Flash, HTML/XML, графических пакетов;

Глубокое знание современных Web технологий;

Умение работать в команде;

Умение разбираться, использовать и совершенствовать чужой код.

Желательно:

Знание Flex 4 SDK, Flash Catalyst, Flash Builder, Strobe framework и Adobe Wave;

Письменный английский

Контакты:

[email protected]

+7 812 326-86-26

13 лет назад
wa_s
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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