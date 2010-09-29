Php программист (Codeigniter)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования обязательные:

-php на уверенном уровне

-sql

-участие в / создание успешных проектов

-ответственность и исполнительность

Требование желательные:

-знание фрэймворка Codeigniter

-умение работать с svn

-опыт работы с task/issue tracker'ами

-javascript

-html/css

-опыт работы с высоконагруженными системами

-понимание SOAP

Так же плюсом будет:

-умение администрировать linux

-flash

Работа удаленная, с частыми скайпколлами,

Задач разных много.

Загрузка от 50% до 100%.

Информацию о себе присылайте в ПМ.

PHP
13 лет назад
groove
37 летБолгария
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен PHP программист со знаниями CMS Joomla

    Нужен програмист, для создания PHP скриптов для разширения стандартных возможностей, знания в CMS Joomla. Детали при личном контакте, с програмистом выбранным для выполнения задания. Цены указывать за час или день работы. Нужно програмировать скрипты соединяющие компоненты и автоматизирущие ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Киев. Требуется web-мастер - php, mysql, joomla

    Ищем для постоянного сотрдуничесва администратора сайтов в Киеве. Работа удаленно или в офисе. Требуется: - внесения изменений в шаблоны CMS. - работа с панелью управления хостинга. - обслужавание содеражания сайтов. - установка доп. плагинов CMS - вненсение измений в алгоритмы ...

    PHPMySQLJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    Мне нужен программист для периодических заказов. Нужен опытный программист, так что junior(ам) не беспокоить. Оплата договорная на каждый проект. Проекты в основном на PHP. Требуются знания PHP, MySQL (можно postgress),SVN (желательно получше что нить Hg, GIT ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    Кто нужен и зачем: Требуется программист на постоянную работу. В начале можем попробовать усилия в проекте (заданиях) на сдельной основе. Зарплата оговаривается персонально. График работы гибкий. Мы не заинтересованы в наблюдении за программистом, а заинтересованы в результате работы. Требования: - ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Backend Engineer, Ukraine

    Обязанности: • Создание кода в составе небольшой agile команды. • Моментально впитывать новые знания и технологии, даже если это не касается напрямую вашей профессиональной сферы. • Стремление постоянно улучшать процесс разработки, не бояться экспериментировать и быть готовым делать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист на полный день, возможно на полов.

    Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    В связи с увеличением обьемов работ , студия приглашает для выполнения разовых заказов по проектно для работы в удаленном режиме специалистов - фрилансеров . Web-программист Необходимо знание платформ движков типа Bitrix , UMI, NetCat знание платежных систем , РНР ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    Вакансия: Веб-программист Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость. Оплата труда: достойная График работы: с 10-19 Пол (предпочтительно): Безразлично Возраст (предпочтительно): от 20 Образование: высшее не оконченое Знание ин. языков: английский Знание ПК: продвинутый пользователь Наличие а/м, прав: Опыт работы: от 1 года Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад