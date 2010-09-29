Php программист (Codeigniter)

Нужен програмист, для создания PHP скриптов для разширения стандартных возможностей, знания в CMS Joomla. Детали при личном контакте, с програмистом выбранным для выполнения задания. Цены указывать за час или день работы. Нужно програмировать скрипты соединяющие компоненты и автоматизирущие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования обязательные:
-php на уверенном уровне
-sql
-участие в / создание успешных проектов
-ответственность и исполнительность
Требование желательные:
-знание фрэймворка Codeigniter
-умение работать с svn
-опыт работы с task/issue tracker'ами
-javascript
-html/css
-опыт работы с высоконагруженными системами
-понимание SOAP
Так же плюсом будет:
-умение администрировать linux
-flash
Работа удаленная, с частыми скайпколлами,
Задач разных много.
Загрузка от 50% до 100%.
Информацию о себе присылайте в ПМ.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем для постоянного сотрдуничесва администратора сайтов в Киеве. Работа удаленно или в офисе. Требуется: - внесения изменений в шаблоны CMS. - работа с панелью управления хостинга. - обслужавание содеражания сайтов. - установка доп. плагинов CMS - вненсение измений в алгоритмы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Работа 10-20 часов в неделю. Оплата от 5$ до 10$ по результатам собеседования. От вас требуется высокий професионализм и присутствие онлайн.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мне нужен программист для периодических заказов. Нужен опытный программист, так что junior(ам) не беспокоить. Оплата договорная на каждый проект. Проекты в основном на PHP. Требуются знания PHP, MySQL (можно postgress),SVN (желательно получше что нить Hg, GIT ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Кто нужен и зачем: Требуется программист на постоянную работу. В начале можем попробовать усилия в проекте (заданиях) на сдельной основе. Зарплата оговаривается персонально. График работы гибкий. Мы не заинтересованы в наблюдении за программистом, а заинтересованы в результате работы. Требования: - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: • Создание кода в составе небольшой agile команды. • Моментально впитывать новые знания и технологии, даже если это не касается напрямую вашей профессиональной сферы. • Стремление постоянно улучшать процесс разработки, не бояться экспериментировать и быть готовым делать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с увеличением обьемов работ , студия приглашает для выполнения разовых заказов по проектно для работы в удаленном режиме специалистов - фрилансеров . Web-программист Необходимо знание платформ движков типа Bitrix , UMI, NetCat знание платежных систем , РНР ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется хороший и адекватный веб-программист. для сдельных работ. Работа удаленно. Интересуют люди живущие в Киеве.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Вакансия: Веб-программист Должностные обязанности: Нахождение в сети минимум 8 часов, ответственность, пунктуальность, усидчивость. Оплата труда: достойная График работы: с 10-19 Пол (предпочтительно): Безразлично Возраст (предпочтительно): от 20 Образование: высшее не оконченое Знание ин. языков: английский Знание ПК: продвинутый пользователь Наличие а/м, прав: Опыт работы: от 1 года Прочие требования: Отличное знание php mysql, приветствуется joomla drupal Работа ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад