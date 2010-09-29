Мне нужен программист для периодических заказов. Нужен опытный программист, так что junior(ам) не беспокоить.

Оплата договорная на каждый проект. Проекты в основном на PHP. Требуются знания PHP, MySQL (можно postgress),SVN (желательно получше что нить Hg, GIT ). Я сам программист поэтому собеседование по скайпу со мной лично. Проекты с достойной оплатой. В личку не писать - все будет проигнорировано.