Нужен програмист, для создания PHP скриптов для разширения стандартных возможностей, знания в CMS Joomla. Детали при личном контакте, с програмистом выбранным для выполнения задания. Цены указывать за час или день работы. Нужно програмировать скрипты соединяющие компоненты и автоматизирущие ...
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Мне нужен программист для периодических заказов. Нужен опытный программист, так что junior(ам) не беспокоить.
Оплата договорная на каждый проект. Проекты в основном на PHP. Требуются знания PHP, MySQL (можно postgress),SVN (желательно получше что нить Hg, GIT ). Я сам программист поэтому собеседование по скайпу со мной лично. Проекты с достойной оплатой. В личку не писать - все будет проигнорировано.
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