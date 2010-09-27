Удаленная работа для C++/COM разработчика

Приглашает опытного C++/COM разработчика присоединиться к нашей команде.

Предлагаем:

1) Удаленную работу с полной занятостью (8 часов по будням), но с гибким графиком. Возможен вариант частичной занятости, но не менее 5-ти часов по будням.

2) Заработную плату ориентировочно 1800$ (определяется индивидуально по результатам собеседования).

Требования:

1) Твердый, хороший С++;

2) Понимание COM, BHO, XPI;

3) Желателен опыт написания плагинов под браузеры IE/FireFox/Chrome;

4) Опыт коммерческой разработки в от 2-ух лет.

Ждем ваше резюме с подробным описанием вашего опыта по интересующим нас технологиям.

Кандидаты без резюме не рассматриваются!!!

Резюме высылайте на polinaa.smirnova (собака) yandex . ru с пометкой "C++/COM разработчик"