Удаленная работа для C++/COM разработчика

$1800
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Приглашает опытного C++/COM разработчика присоединиться к нашей команде.

Предлагаем:

1) Удаленную работу с полной занятостью (8 часов по будням), но с гибким графиком. Возможен вариант частичной занятости, но не менее 5-ти часов по будням.

2) Заработную плату ориентировочно 1800$ (определяется индивидуально по результатам собеседования).

Требования:

1) Твердый, хороший С++;

2) Понимание COM, BHO, XPI;

3) Желателен опыт написания плагинов под браузеры IE/FireFox/Chrome;

4) Опыт коммерческой разработки в от 2-ух лет.

Ждем ваше резюме с подробным описанием вашего опыта по интересующим нас технологиям.

Кандидаты без резюме не рассматриваются!!!

Резюме высылайте на polinaa.smirnova (собака) yandex . ru с пометкой "C++/COM разработчик"

13 лет назад
polinaa_smirnova
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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