Необходим программист

Добрый день!

Я администратор сайта www.gvinpin.com

Ищу опытного программиста.

Нужен постоянный программист для сайта gvinpin.com, способный ОПЕРАТИВНО в течении 1-2-3 дней добавить функционал, убрать глюки.

1) Первоночально, необходимо исправить несколько небольших косяков по сайту. улучшить некоторые функции загрузки фотографии.

2) необходимо в течении ближайшего месяца реализовать несколько дополнительных функций (приложены в файле)

3) в течении длительного времени Вы будете поддерживать работоспособность сайта (с технической точки зрения) и по возможности добавлять новые функции.

Принцип работы таков- я даю задания по сайту- мы с Вами определяемся с ориентировочной ценой работы - после чего - Вы реализовываете- я оплачиваю.

сайт полусамописный, с вкраплениями cms wordpress

в приложении т.з. - хотел бы услышать вашу цену и возможные коментарии

можете направлять их на [email protected]