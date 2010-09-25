Необходим программист

Senior PHP Developer, Требования к кандидатам - возраст от 20-ти лет - опыт разработки на PHP от 2-х лет - уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX - Object Oriented Programming approach - навыки работы в ...
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Добрый день!
Я администратор сайта www.gvinpin.com
Ищу опытного программиста.
Нужен постоянный программист для сайта gvinpin.com, способный ОПЕРАТИВНО в течении 1-2-3 дней добавить функционал, убрать глюки.
1) Первоночально, необходимо исправить несколько небольших косяков по сайту. улучшить некоторые функции загрузки фотографии.
2) необходимо в течении ближайшего месяца реализовать несколько дополнительных функций (приложены в файле)
3) в течении длительного времени Вы будете поддерживать работоспособность сайта (с технической точки зрения) и по возможности добавлять новые функции.
Принцип работы таков- я даю задания по сайту- мы с Вами определяемся с ориентировочной ценой работы - после чего - Вы реализовываете- я оплачиваю.
сайт полусамописный, с вкраплениями cms wordpress
в приложении т.з. - хотел бы услышать вашу цену и возможные коментарии
можете направлять их на [email protected]
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