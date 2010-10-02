Требуется Senior PHP Developer, г. Минск

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Senior PHP Developer,

Требования к кандидатам

- возраст от 20-ти лет

- опыт разработки на PHP от 2-х лет

- уверенное знание MySQL, Javascript, CSS/HTML, AJAX

- Object Oriented Programming approach

- навыки работы в среде Linux обязательно

- интерес к новым технологиям и желание расти и развиваться в профессиональном плане и дальше

- опыт работы с системами контроля версий

- опыт командной разработки

- понимание/опыт разработки под высокие нагрузки приветствуется

Условия работы

- полная занятость, готовность работать внеурочно в экстренной ситуации

- работа в функциональном, удобном, теплом офисе с высокой оплатой труда

Отправляйте резюме на почтовый ящик [email protected] с пометкой weblancer.

PHP
13 лет назад
Loadstool
Илья 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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