PhP-программист

Требования: * Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Facebook: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, умение самостоятельно ...
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Требуется PhP-программер в г.Днепропетровске.
Рабта удалённая, возможны личные встречи (в офисе, раз в неделю, по договорённости - около 2-х часов занятости).
Веб-программирование (создание сайтов), оплата сдельно-премиальная.
Чёткое техзадание, оплата по факту исполнения.
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