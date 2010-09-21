Web-программист на постоянную работу

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - ...
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Ищем веб-программиста на постоянную удаленную работу.
Возраст: 20-30
Опыт работы: От года
Зарплата: От 20 тыс. руб. по результатам собеседования
График работы: Полный день
Занятость: Постоянная
Обязанности:
° Разработка скриптов и написание инструкций;
° Составление ежедневных отчетов о проделанной работе.
Требования:
° Умение разбираться в чужом коде;
° Отличные знания PHP 5+, понимание объектно-ориентированного кода;
° Хорошие знания SQL, HTML, CSS и JavaScript (jQuery, MooTools, ...);
° Знание английского на уровне чтения технической документации со словарем;
° Знание базовых команд *nix, умение настроить выполнение задачи по cron;
° Умение выражать свои мысли на русском языке письменно и устно;
° Ответственный и инициативный подход к работе.
Приветствуется:
° Умение сверстать страницу;
° Знание фреймворков PHP (Yii, Kohana, Symfony, ...);
° Знание основных команд Subversion.
Условия
° Работа удаленная;
° 8-ми часовой рабочий день;
° Суббота и воскресение выходные;
° Рабочее время: с 9:00 по МСК;
° Составление ежедневных отчетов.
Возможен серьезный карьерный рост!
Для рассмотрения кандидатуры требуется прислать на e-mail [email protected], с пометкой в теме письма «Программист»:
- РЕЗЮМЕ с контактными данными и номером icq
- примеры разработки скриптов и/или программ обязательно (не менее 200 строк)
- фотографию
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