Web-программист на постоянную работу

$2500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки264 просмотра
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Ищем веб-программиста на постоянную удаленную работу.

Возраст: 20-30

Опыт работы: От года

Зарплата: От 20 тыс. руб. по результатам собеседования

График работы: Полный день

Занятость: Постоянная

Обязанности:

° Разработка скриптов и написание инструкций;

° Составление ежедневных отчетов о проделанной работе.

Требования:

° Умение разбираться в чужом коде;

° Отличные знания PHP 5+, понимание объектно-ориентированного кода;

° Хорошие знания SQL, HTML, CSS и JavaScript (jQuery, MooTools, ...);

° Знание английского на уровне чтения технической документации со словарем;

° Знание базовых команд *nix, умение настроить выполнение задачи по cron;

° Умение выражать свои мысли на русском языке письменно и устно;

° Ответственный и инициативный подход к работе.

Приветствуется:

° Умение сверстать страницу;

° Знание фреймворков PHP (Yii, Kohana, Symfony, ...);

° Знание основных команд Subversion.

Условия

° Работа удаленная;

° 8-ми часовой рабочий день;

° Суббота и воскресение выходные;

° Рабочее время: с 9:00 по МСК;

° Составление ежедневных отчетов.

Возможен серьезный карьерный рост!

Для рассмотрения кандидатуры требуется прислать на e-mail [email protected], с пометкой в теме письма «Программист»:

- РЕЗЮМЕ с контактными данными и номером icq

- примеры разработки скриптов и/или программ обязательно (не менее 200 строк)

- фотографию

13 лет назад
newkad
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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