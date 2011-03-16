PHP-программист

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в ...
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ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - разработка, запуск и поддержка онлайн-проектов, а также создание игр для персональных компьютеров. За время своего существования мы разработали более 100 игр различных жанров и локализовали более 50 зарубежных проектов для российского рынка. Сегодня мы обладаем одними из самых передовых технологий по разработке, эксплуатации и поддержке программных продуктов в России.
Основные требования к кандидату:
1. Знание PHP 4,5;
2. Знание MySQL;
3. Знание *NIX систем на уровне пользователя
Желательные требования к кандидату (не обязательные):
- Знание Perl;
- Опыт разработки биллинговых систем и систем авторизации*;
- Знание MSSQL;
- Знание основ ООП программирования;
- Опыт работы над проектами с высокой нагрузкой в связке PHP+MySQL*.
* в отклике (резюме) на вакансию желательно указать:
- опыт работы с какими биллинговыми системами и/или системами авторизации у вас имеется. Привести примеры.
- опыт работы над какими проектами (в связке PHP + MySQL) у вас имеется?
- при наличии: указать ссылки на разработанные (или вы разработке которых Вы принимали участие) сайты и пр.;
Должностные обязанности:
1. поддержка и доработка имеющихся внутренних / внешних интернет-проектов, таких как:
- система биллинга;
- система авторизации;
- системы статистики
- социальная сеть.
2. Разработка и сопровождение новых интернет-проектов.
Условия работы:
1. полностью официальная зарплата;
2. соблюдение Трудового Кодекса РФ;
3. рабочий график: пн-пт, 10:00-19:00;
4. заработная плата до 70 000 рублей по результатам собеседования.
Контакты Якубова Анна
тел. +7 (495) 788-79-36
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