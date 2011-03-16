PHP-программист

ООО Фабрика развлечений / NIKITA.ONLINE — ведущий производитель компьютерных игр и онлайн-сервисов, первая российская игровая компания — была выделена в самостоятельное предприятие из основанной в 1991 году компании NIKITA. Основное направление деятельности нашей компании - разработка, запуск и поддержка онлайн-проектов, а также создание игр для персональных компьютеров. За время своего существования мы разработали более 100 игр различных жанров и локализовали более 50 зарубежных проектов для российского рынка. Сегодня мы обладаем одними из самых передовых технологий по разработке, эксплуатации и поддержке программных продуктов в России.

Основные требования к кандидату:

1. Знание PHP 4,5;

2. Знание MySQL;

3. Знание *NIX систем на уровне пользователя

Желательные требования к кандидату (не обязательные):

- Знание Perl;

- Опыт разработки биллинговых систем и систем авторизации*;

- Знание MSSQL;

- Знание основ ООП программирования;

- Опыт работы над проектами с высокой нагрузкой в связке PHP+MySQL*.

* в отклике (резюме) на вакансию желательно указать:

- опыт работы с какими биллинговыми системами и/или системами авторизации у вас имеется. Привести примеры.

- опыт работы над какими проектами (в связке PHP + MySQL) у вас имеется?

- при наличии: указать ссылки на разработанные (или вы разработке которых Вы принимали участие) сайты и пр.;

Должностные обязанности:

1. поддержка и доработка имеющихся внутренних / внешних интернет-проектов, таких как:

- система биллинга;

- система авторизации;

- системы статистики

- социальная сеть.

2. Разработка и сопровождение новых интернет-проектов.

Условия работы:

1. полностью официальная зарплата;

2. соблюдение Трудового Кодекса РФ;

3. рабочий график: пн-пт, 10:00-19:00;

4. заработная плата до 70 000 рублей по результатам собеседования.

Контакты Якубова Анна

[email protected]

тел. +7 (495) 788-79-36

http://www.nikitaonline.ru