Web-програмист

Доброго времени суток уважаемые участники проекта Weblancer.

Я ищу Веб-програмиста критерии будут таковыми к вакансии:

1)Знание HTML,СSS,PHP, базы данных Mysql (возможны другие знания)

2)Умение работать с чужими CMS, и работать с чужим кодом и естественно возможность его исправления =)

3)Желание изучать что-то новое.

4)Знание Различных CMS можно даже 1-2

5)Недорогие услуги (тоесть не как вершина эверест, а всё на адекватном уровне) ЗА Хорошую работу платят хорошо

6)Быть онлайн в день 3-4 часа (вполне достаточно)

7)Желание Работать в команде,реализовывать свои проекты жизнь и получения с них неплохого куша

8)Быть на позитивных эмоциях =),желание работы и интереса приветствуется =)))

Оплата по проектно.

Ну и думаю этого достаточно, лучше описывайть полностью всё, что знаете, своё портфолио и так далее...

пишите в ЛС и сдесь, уделю внимание каждому.