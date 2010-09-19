Программист со стажем от 8 лет на проект

Приветствую!

Собственно главное требование в заголовке.

Сорри всем, кто с меньшим стажем, поработаем ещё.

Нужен программист, ковырявшийся ещё в чатах v.1.0 в начале 2000-ых годов,

пытавшийся проявить себя в в написании админок под доски без регистрации,

знающий толк в скриптах открыток и знакомств тех лет.

Если с той поры Вы стали просто монстром в скриптах и, может, ваяете свою

Social Engines или что-то посложнее - то Вам сюда!

Отпишите в проект с примерами работ (скрипты, приложения),

всем выбранным исполнителям пришлю тестовую оплачиваемую задачу.

В воскресенье-понедельник начнем работу по одному интересному проекту,

потому решивших написать прежде всего прошу соответствовать требованиям,

просьбам и предложениям и самое главное - на все сто быть свободным от иных задач.