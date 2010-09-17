Web - программист (поддержка 2ух сайтов)

На удаленную работу требуется программист 1С:Битрикс предложения в icq 481706624
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Есть сайты elit aqua (точка) ru all 4bath (точка) ru , нужно обеспечивать поддержку в виде программинга контент-поддержки в режиме мы пишем что делать вы делаете в качестве примера "нужно добавить картику в раздел такойто" или "нужно вставить\заменить картинку во флешки","нужно добавить критерии\параметры поиска" "оптимизатор просит поменять текст на главной на такой то"
Знание:
Базовые для программиста. (php,sql,html...)
Умение разбиратся в самописных cms
Тествый период 1 неделя.
Нужно находится в сети и отвечать на письма 5 раб дней в неделю, с 10 до 20
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем для постоянного сотрудничества разработчика ExtJS приложений. Требуется написание UI для CMS (общение с сервером через JSON). Свои CV с примерами работ и финансовыми представлениями присылайте на мейл [email protected]Закрыт13 лет назад
Для разработки нового информационно-развлекательного портала требуется проф. веб-программист. Требования для кандидатов: PHP (ООП), MySQL (опыт работы с высоко нагруженными проектами, memcache - будет плюсом), JavaScript (JQuery, AJAX - обязательные требования), HTML, CSS, умение верстать блочно, ...Закрыт13 лет назад
Для постоянной удаленной работы требуется специалист по CMS NetCat. Опыт работы обязателен. Обязателна постоянная доступность в рабочее время по телефону.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На регулярную совместную работу требуется опытный Flash, AS3 специалист. Желательное место нахождения Украина, Одесса для возможности личных встреч и участия в митингах. Оплата $15/Час. Задачи: Flash-Site, Flash-Games, E-Learning, WBT, RIA.Закрыт13 лет назад
Небольшой команде фрилансеров требуется новый участник, который сможет воплощать наши идеи на jQuery. Пишите, пожалуйста, свои расценки за час работы и примеры работ.Спасибо.Закрыт13 лет назад
- $1800
Требуется опытный специалист Flash, Flex, AIR, AS3. И так же владеющий знаниями по технологиям окружающие эту сферу деятельности. То есть: JS, Ajax, XML, HTML, CSS и. т. д. Задачи: WEB-Applications, WEB-Interfaces, Online-Games, Serious Games, E-Learning, WBT, ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Крупная, динамично развивающаяся софтверная компания Днепропетровска приглашает в свою команду Senior Java Developer для участия в полном цикле разработки крупных, высоконагруженных WEB-приложений для зарубежных клиентов. Требования: - Java, J2EE - OOP/OOD - JDBS/Hybernate/Spring/Servlets - MySQL - HTML/CSS/JavaScript (jQuery) - ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Срочно требуется flash/flex-программист. требуемые знания: отличное знание Actoin Script опыт работы от 2 лет взаимодействие flash c php и базой MySQL портфолио и резюме в [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Высоконагруженный интернет проект ищет вебразботчика для удаленной работы на полный день Требования: * Опыт работы от года * Хорошее владение (X)HTML, CSS. Кросбраузерная, семантическая верстка. Умение сверстать страницу с нуля имея PSD макет. * Уверенное ...Закрыт13 лет назад