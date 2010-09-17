Web - программист (поддержка 2ух сайтов)

$250
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Задача:

Есть сайты elit aqua (точка) ru all 4bath (точка) ru , нужно обеспечивать поддержку в виде программинга контент-поддержки в режиме мы пишем что делать вы делаете в качестве примера "нужно добавить картику в раздел такойто" или "нужно вставить\заменить картинку во флешки","нужно добавить критерии\параметры поиска" "оптимизатор просит поменять текст на главной на такой то"

Знание:

Базовые для программиста. (php,sql,html...)

Умение разбиратся в самописных cms

Тествый период 1 неделя.

Нужно находится в сети и отвечать на письма 5 раб дней в неделю, с 10 до 20

13 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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