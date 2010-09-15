Веб-разработчик для высоконагруженного проекта

Высоконагруженный интернет проект ищет вебразботчика для удаленной работы на полный день

Требования:

* Опыт работы от года

* Хорошее владение (X)HTML, CSS. Кросбраузерная, семантическая верстка. Умение сверстать страницу с нуля имея PSD макет.

* Уверенное владение JavaScript (AJAX, DOM) Знание jQuery или другой распространенной JS библиотеки.

* Умение понимать чужой код и поддерживать его

* Средний уровень PHP / OOP/ SQL (MySQL)

* Умение отлаживать код при помощи отладчика / FireBug

Желательно:

* познания в клиентской оптимизации.

* понимание принципов usability интерфейсов

* опыт удаленной работы

* опыт создания JS компонентов или библиотек

* опыт работы с FreeBSD или другой *nix подобной OS.

* знание SVN

Требование к кандидату:

* Чувство прекрасного. Вам предстоит работать с лицом сайта, и понимание что красиво, а что нет, очень важно.

* Ответственность и самостоятельность. Мы стараемся поддерживать доверительные отношения в компании.

* Желание развиваться и изучать новое. Для вас не проблема быстро освоить новую технологию.

* Технический английский на уровне чтения документации и умение гуглить решения в англоязычном интернете

Условия:

* Удаленная работа

* Полный рабочий день. взаимодействие через Skype. Возможен гибкий график, но большую часть времени вы должны быть онлайн.

* Зарплата от 25 тыс. руб и выше по результатам собеседования. Все обсуждаемо в зависимости от ваших навыков и опыта.

* Оплачиваемый отпуск

* Перспективы роста в различных направлениях. У нас много интересных и сложных задач.

Резюме отсылайте на адрес [email protected]