Веб-разработчик для высоконагруженного проекта

Здравствуйте. Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества. Исполнитель должен иметь: 1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql; 2) читабельный оптимизированный php, js код; Также ценю ответственность, исполнительность (если ...
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Высоконагруженный интернет проект ищет вебразботчика для удаленной работы на полный день
Требования:
* Опыт работы от года
* Хорошее владение (X)HTML, CSS. Кросбраузерная, семантическая верстка. Умение сверстать страницу с нуля имея PSD макет.
* Уверенное владение JavaScript (AJAX, DOM) Знание jQuery или другой распространенной JS библиотеки.
* Умение понимать чужой код и поддерживать его
* Средний уровень PHP / OOP/ SQL (MySQL)
* Умение отлаживать код при помощи отладчика / FireBug
Желательно:
* познания в клиентской оптимизации.
* понимание принципов usability интерфейсов
* опыт удаленной работы
* опыт создания JS компонентов или библиотек
* опыт работы с FreeBSD или другой *nix подобной OS.
* знание SVN
Требование к кандидату:
* Чувство прекрасного. Вам предстоит работать с лицом сайта, и понимание что красиво, а что нет, очень важно.
* Ответственность и самостоятельность. Мы стараемся поддерживать доверительные отношения в компании.
* Желание развиваться и изучать новое. Для вас не проблема быстро освоить новую технологию.
* Технический английский на уровне чтения документации и умение гуглить решения в англоязычном интернете
Условия:
* Удаленная работа
* Полный рабочий день. взаимодействие через Skype. Возможен гибкий график, но большую часть времени вы должны быть онлайн.
* Зарплата от 25 тыс. руб и выше по результатам собеседования. Все обсуждаемо в зависимости от ваших навыков и опыта.
* Оплачиваемый отпуск
* Перспективы роста в различных направлениях. У нас много интересных и сложных задач.
Резюме отсылайте на адрес [email protected]
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