PHP-программист

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок241 просмотр
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Ищем второго php-программиста в команду для выполнения отдельных заданий.

В дальнейшем возможна полная загрузка.

Требуемые знания и умения:

- отличное знаение PHP;

- опыт работы с CMS (Joomla, Drupal);

- хорошее понимание ООП и паттернов проектирования (особенно MVC);

- умение разбираться в чужем коде.

Оплата сдельная.

PHP
13 лет назад
mavik
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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