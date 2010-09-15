PHP-программист

Здравствуйте. Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества. Исполнитель должен иметь: 1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql; 2) читабельный оптимизированный php, js код; Также ценю ответственность, исполнительность (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем второго php-программиста в команду для выполнения отдельных заданий.
В дальнейшем возможна полная загрузка.
Требуемые знания и умения:
- отличное знаение PHP;
- опыт работы с CMS (Joomla, Drupal);
- хорошее понимание ООП и паттернов проектирования (особенно MVC);
- умение разбираться в чужем коде.
Оплата сдельная.
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