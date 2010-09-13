Профес. веб-программист php/MySQL/Java/Html/Css

Здравствуйте. Нужен опытный PHP, MySQL, Javascript (Ajax, jQuery) программист со знаниями основ HTML, CSS для длительного сотрудничества. Исполнитель должен иметь: 1) опыт создания собственных CMS на php, javascript, mysql; 2) читабельный оптимизированный php, js код; Также ценю ответственность, исполнительность (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется профессиональный веб-программист для программинга сайтов, порталов и других проектов.
Требования к кандидату:
Профессиональное программирование php(codeigniter)/mysql/ajax/Javascript(JQery)
Понимание верстки на div и tabl. Способность верстать или править верстку.
Готовность переделывать или доделывать уже готовый код.
Онлайн с 9:00 до 18:00 с Пн по Пт по Киевскому времени
Оперативность (сдача работы в установленные сроки)
Оплата труда сдельная, за объем работы
Обязательное наличие skype (голос)
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