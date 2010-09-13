Специалист (Ruby on Rails или Python/Django)

Для нескольких стартапов нужен человек на постоянную удаленную работу

Планируем наладить сотрудничество на долгие годы.

Рассматриваем только специалистов на Питоне и Руби.

Ответ присылайте в следующей форме:

- Язык

- Примеры работ

- Город

- Сколько времени можете уделять в неделю (если фул тайм, то даже лучше)

- скайп (общение только голосом)