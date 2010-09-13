Специалист (Ruby on Rails или Python/Django)

Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Сайт готов и эксплуатируется, ссылку вышлю в личку заинтересованным. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нескольких стартапов нужен человек на постоянную удаленную работу
Планируем наладить сотрудничество на долгие годы.
Рассматриваем только специалистов на Питоне и Руби.
Ответ присылайте в следующей форме:
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- Примеры работ
- Город
- Сколько времени можете уделять в неделю (если фул тайм, то даже лучше)
- скайп (общение только голосом)
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