Alfresco developer

$3000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Разыскивается разработчик с большим опытом разработки под Afresco. Работа удаленная. Более подробно ниже от заказчика

This is a SENIOR level position and I will pay accordingly (around $2500 – $3000/mo). The initial contract is for 6 month with a possibility of extension for another 6.

The candidate should have Alfresco, Spring, JSF. Oracle 9i or 10g is a plus. Should be comfortable with UNIX (Solaris in particular).

This position is 50% design and architecture and 50% coding. Client interaction will be minimal. Some documentation skills for design are required.

ALFRESCO is CRITICAL for this position.

13 лет назад
yprotsenko
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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