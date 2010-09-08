Senior Web разработчик

$2500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Требуется разработчик web-приложений.

Основные требования

1) PHP5 (5.2, 5.3): функциональный и объектный подход

2) MySQL5, PgSQL8: оптимизация запросов, views, trigger, stored procedures

3) (X)HTML: XHTML 1.0 (Strict), HTML5 (приветсвуется)

4) CSS: 2.1, 3.0

5) JavaScript: в том числе jQuery

6) Знание *nix и *BSD систем на уровень пользователя

7) Тестирование: нагрузочное, функциональное, интегральное, GUI, безопасность

8) Документация: PHPDoc, UML

Приветствуется:

1) Perl5: опыт разработки серверных скриптов

2) Знание CMF: ZF, Drupal, CodeIgniter

3) Знание CMS: Joomla, Drupal, Wordpress

4) Опыт разработки высоконагруженных приложений

13 лет назад
STop
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
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