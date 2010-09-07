Программист .Net в офис, Харьков

Набор на постоянную основу 4-5 веб-программистов со знанием ajax php mysql для выполнения мелких и средних задач по проекту http://overpro.ru - игры на реальные деньги в cs 1.6 1) 1 Веб программист ajax (отличное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется программист .NET Senior.
Знание xml, x-pass, основы css.
Отличное владение английским.
Опыт от 2 лет.
Зарплата 1500-2000$.
Возможно, не senior, но зп тогда 1000-1500$.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно ищется несколько разработчиков в существующую команду Требования: Ответственность Хорошее знание .Net Framework 3.5, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, LINQ, SQL Server 2008, Visual Studio 2010. Опыт работы с этими технологиями более 3 лет, либо с момента ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный программист для постоянной работы с порталом (ссылка на портал по просьбе). Оплата работы по объему. Движок собственной разработки. Знания: PHP(ООП), Javascript, AJAX, MVC, Smarty, jQuery, ui.jQuery, Mootools, MySQL HTML 4.01 Specification, XHTML (w3c valid) Портал имеет разделы: Интернет-магазин ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен разработчик php на разработку новых разделов и на поддержку двух проектов: 1. queentia.ru - достаточно не сложный сайт (можно рассматривать занятость отдельно по нему). 2. intomoscow.ru - сложный неудобный движок, но переделывать его не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
- иммитирование любых действий пользователя (html - проход по ссылкам, отправка форм, загрузка файлов, картинок, иммитация действий) - получение разл. информации с сайтов, замены в html - !!!ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ JS!!!, PHP4/5 + MySQL (опыт работы с curl/сокет), ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется веб-программист для разработки и поддержки интернет-сервисов. Требование: php+mysql. Опыт от 1 года. Оплата $500/мес. Студиям (группам и т.д.) не беспокоить.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток, Уважемые фрилансеры! На постоянную основу требуется высококвалифицированный специалист в области микроплатежей. У нас имеется смс-биллинг, который находится на стадии тестирования. По ходу сотрудничетва необходимо исправлять недочеты и совершенствовать платформу.На данный момент смс-биллинг подключен к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Требуется PHP-разработчик с опытом работы от 4 лет. Обязательно: знание Joomla, MySql, CSS, JavaScript, владение английским языком. Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети на joomla. Сcылки на работы предоставить менеджеру. Оплата: $1500/месяц. Контакт: icq 480997895, Dennis - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуемые знания: PHP, MVC, Javascript, AJAX, MySQL, Apache, Linux, HTML, CSS. Как минимум общее понятие о Frameworks такие как ZEND, Codeigniter, Kohana. Приветствуются знания иностранных языков, базовое знание Photoshop, Shell programming, общее понятие о построении интернет магазинов Место ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется для постоянного сотрудничества программист с уверенным знанием 1С-Bitrix, с опытом разработки интернет-магазинов, интегрированных в 1С 8.1 и 7.7Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад