Срочно ищется несколько разработчиков в существующую команду

Требования:

Ответственность

Хорошее знание .Net Framework 3.5, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, LINQ, SQL Server 2008, Visual Studio 2010.

Опыт работы с этими технологиями более 3 лет, либо с момента их выпуска

Опыт командной разработки с использованием SVN

Готовность работать до полуночи, если потребуется

Крайне желательно иметь резервный доступ в интернет

Готовность приступить к работе прямо сейчас

Условия:

Удаленная работа

Гибкий рабочий график

Оплата по результатам собеседования

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Отправляйте ваше резюме с указанием предыдущего опыта работы на: hedjet[dog]gmail.com

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