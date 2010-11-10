Программист со знанием: PHP,HTML,CSS.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок453 просмотра
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Требуется на постоянную работу программист со знанием: PHP,HTML,CSS.

Свяжитесь с нами по Skype: outsider87m

ICQ:377081720

Ждем вас !

PHPHTMLCSS
13 лет назад
outsider1987
Михаил 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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