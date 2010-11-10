Требования: - Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов - Наличие успешных проектов в портфолио - Отличное знание инструментария - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Желательны дизайнерские способности - Знание английского языка Обязанности: - Анализ ключевых слов - Внутренняя оптимизация структуры и содержимого ...
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Требуется на постоянную работу программист со знанием: PHP,HTML,CSS.
Свяжитесь с нами по Skype: outsider87m
ICQ:377081720
Ждем вас !
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