Программист 1С-Битрикс

Нужен специалист по Joomla на долгую работу. Хорошо разбирающийся в класах и в написания модов для джумла. Для теста предлогаю регистрационную форму http://www.ufg.kiev.ua/index.php?option=com_comprofiler&task=registers привести к виду http://victorious-forex.com/register/ то есть, поправить стили полей(цвет,размеры расположения) как на http://victorious-forex.com/register/ + установить ...