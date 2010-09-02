Требования: - Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов - Наличие успешных проектов в портфолио - Отличное знание инструментария - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL - Желательны дизайнерские способности - Знание английского языка Обязанности: - Анализ ключевых слов - Внутренняя оптимизация структуры и содержимого ...
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Срочно требуется на постоянную работу программист 1с-Битрикс, з.п. достойная ! Вся последующая информация при личном общение !
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