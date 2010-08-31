Нужен специалист по созданию соц.сетей на Drupal с опытом.

Работа долгосрочная - сначала создание/установка, потом поддержка/доработка/дополнение.

Само-собой знание: html, css, php, mysql, js, ajax; (пригодятся для доработки функционала)

Что такое соц.сеть в моем понимании: habr, smotra, drive2, news2;

Разумеется от Вас не требуется сделать подобное сразу, но те базовые функции Вы должны реализовать.

Конкретное ТЗ будет обсуждаться с исполнителем, исходя из возможностей и требований.

P.S. smotra - точно начиналась с drupal (сейчас самопис), а на счет habr - не факт, но говорят...;

Я не готов оплачивать Ваше обучение, поэтому фрилансерам без опыта или знаний - убедительная просьба не отмечаться в теме.

Не будем тратить наше время.

Желающие, оставляйте:

1. URL сайтов соц.сетей на Drupal, созданных Вами; Или что-то подобное;

2. Знание html, css, php, mysql, js, ajax ?

3. Skype (Есть микрофон?) & ICQ;

4. Примерно оцените сроки, в которые появится работоспособная версия; И Вашу стоимость разработки;

Спасибо.