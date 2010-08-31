Нужен РНР дев на проект с США, с перспективой выезда туда через год. оплата 15-20$. Требования ZF и нормальный англ. Работать непосредственно на заказчика. Проект с ноля. Год работать нужно будет в Харькове, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по созданию соц.сетей на Drupal с опытом.
Работа долгосрочная - сначала создание/установка, потом поддержка/доработка/дополнение.
Само-собой знание: html, css, php, mysql, js, ajax; (пригодятся для доработки функционала)
Что такое соц.сеть в моем понимании: habr, smotra, drive2, news2;
Разумеется от Вас не требуется сделать подобное сразу, но те базовые функции Вы должны реализовать.
Конкретное ТЗ будет обсуждаться с исполнителем, исходя из возможностей и требований.
P.S. smotra - точно начиналась с drupal (сейчас самопис), а на счет habr - не факт, но говорят...;
Я не готов оплачивать Ваше обучение, поэтому фрилансерам без опыта или знаний - убедительная просьба не отмечаться в теме.
Не будем тратить наше время.
Желающие, оставляйте:
1. URL сайтов соц.сетей на Drupal, созданных Вами; Или что-то подобное;
2. Знание html, css, php, mysql, js, ajax ?
3. Skype (Есть микрофон?) & ICQ;
4. Примерно оцените сроки, в которые появится работоспособная версия; И Вашу стоимость разработки;
Спасибо.
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