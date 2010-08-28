Здравствуйте!

Требуется опытный(!) разработчик ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010.

Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня).

Первоначально работа удаленная, сдельная. Если сработаемся — возможно, в офисе, на ставке.

Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы считаете лучшими, а также, желаемый уровень ЗП за час.

Спасибо!