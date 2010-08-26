Senior Java разработчик

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Требуется Senior Java Developer на постоянную удаленную работу на полный день.

Необходимая квалификация:

- Опыт работы с Java от 3-х лет

- Знание Java 1.6 и аспектно-ориентированного программирования (dependency-injection, аннотации)

- Хорошее знание Hibernate, Swing, RPC, DWR

- Владение паттернами программирования: MVC, Command

- Опыт работы с GWT и Google Gears - большой плюс

- Знание Subversion и Maven

- Javascript & JNDI, Prototype.js и Jquery

- Basic unix skills

- Servlets & JSP

- Уверенное знание баз данных mysql, sqlite и хорошее владение SQL

- Знание Junit и опыт написание unit-тестов

Soft skills:

- опыт удаленной работы в распределенной команде

- технический английский

- опыт работы с большими проектами со сложным разветвленным кодом, способность и желание разбираться в чужом коде

- способность производить легкочитаемый и красивый код, соблюдение принятых этикетов

- высокое качество кода, привычка тестировать выдаваемый код

- способность находить недостающую информацию в интернете, самообучаться

- возможность работать в смещенном графике, если потребуется

- высокий уровень коммуникации, постоянно быть на связи, культура корпоративной переписки

В случае Вашей заинтересованности, просьба присылать резюме на [email protected]

13 лет назад
logicaldesign
Ольга 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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