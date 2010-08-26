Senior Java разработчик

В данный момент я разрабатываю приложение для мониторинга GPS устройств, а так же обработка данных, вывод объктов на карту, работа с ними и тд и тп. Мониторинг, Отчеты, Треки и многое другое. От вас мне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Senior Java Developer на постоянную удаленную работу на полный день.
Необходимая квалификация:
- Опыт работы с Java от 3-х лет
- Знание Java 1.6 и аспектно-ориентированного программирования (dependency-injection, аннотации)
- Хорошее знание Hibernate, Swing, RPC, DWR
- Владение паттернами программирования: MVC, Command
- Опыт работы с GWT и Google Gears - большой плюс
- Знание Subversion и Maven
- Javascript & JNDI, Prototype.js и Jquery
- Basic unix skills
- Servlets & JSP
- Уверенное знание баз данных mysql, sqlite и хорошее владение SQL
- Знание Junit и опыт написание unit-тестов
Soft skills:
- опыт удаленной работы в распределенной команде
- технический английский
- опыт работы с большими проектами со сложным разветвленным кодом, способность и желание разбираться в чужом коде
- способность производить легкочитаемый и красивый код, соблюдение принятых этикетов
- высокое качество кода, привычка тестировать выдаваемый код
- способность находить недостающую информацию в интернете, самообучаться
- возможность работать в смещенном графике, если потребуется
- высокий уровень коммуникации, постоянно быть на связи, культура корпоративной переписки
В случае Вашей заинтересованности, просьба присылать резюме на [email protected]
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