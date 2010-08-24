Требуется веб-программист

Для нового, прогрессивного и интенсивно развивающегося проекта браузерной онлайн игры художника Святослава Гуляева требуется программист для второй фазы проектирования игры (ее ньюансов и дополнений). Игра сделана на PHP программировании (исключительно) с незначительными примесями извне. Адрес игры: www.gulzona.ru ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется веб-программист на периодическую сдельную работу.
Требования:
1. Уверенное владение PHP;
2. Знание ООП;
3. Владение JavaScript и современными JS-фреймворками;
4. Аккуратность;
5. Высокая работоспособность;
6. Знание MySQL, понимание принципов индексирования, кэширования.
7. Владение XML: DOM, XSLT, SAX будет плюсом.
8. Опыт разработки веб-сервисов на основе SOAP будет плюсом.
9. Знание и умение настраивать веб-серверы Apache, Nginx, Lighttpd.
10. Знание и опыт работы в Linux-системах (Unix)
Оплачиваемое тестовое задание:
Дано:
M-курьеров;
N-адресов, заданных в координатах – широта, долгота. К каждому адресу указан временной диапазон в течение которого курьер может подъехать на указанный адрес.
Задача:
Составить алгоритм и программу расчета оптимального маршрута M-курьеров по N-адресам. Маршрут начинается и заканчивается в заданной точке (склад).
Язык программирования: PHP, JavaScript.
Задание должно быть выполнено на основе API Yandex.Карт или API Google.Maps.
Соответственно на выходе должен быть простой интерфейс - в котором реализован ввод данных (широта,долгота,временной-диапазон + кол-во курьеров) и вывод произведенных расчетов на Yandex.Карту или Google.Maps.
Ждем предложений по цене и срокам для тестового задания.
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