Требуется веб-программист

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Ищется веб-программист на периодическую сдельную работу.

Требования:

1. Уверенное владение PHP;

2. Знание ООП;

3. Владение JavaScript и современными JS-фреймворками;

4. Аккуратность;

5. Высокая работоспособность;

6. Знание MySQL, понимание принципов индексирования, кэширования.

7. Владение XML: DOM, XSLT, SAX будет плюсом.

8. Опыт разработки веб-сервисов на основе SOAP будет плюсом.

9. Знание и умение настраивать веб-серверы Apache, Nginx, Lighttpd.

10. Знание и опыт работы в Linux-системах (Unix)

Оплачиваемое тестовое задание:

Дано:

M-курьеров;

N-адресов, заданных в координатах – широта, долгота. К каждому адресу указан временной диапазон в течение которого курьер может подъехать на указанный адрес.

Задача:

Составить алгоритм и программу расчета оптимального маршрута M-курьеров по N-адресам. Маршрут начинается и заканчивается в заданной точке (склад).

Язык программирования: PHP, JavaScript.

Задание должно быть выполнено на основе API Yandex.Карт или API Google.Maps.

Соответственно на выходе должен быть простой интерфейс - в котором реализован ввод данных (широта,долгота,временной-диапазон + кол-во курьеров) и вывод произведенных расчетов на Yandex.Карту или Google.Maps.

Ждем предложений по цене и срокам для тестового задания.

13 лет назад
Olga_Pirogova
Ольга 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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