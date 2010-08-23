Партнер в команду со знан. php, Joomla, VirtueMart

$5000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Здравствуйте.

Ведем деятельность по воплощению крупного проекта Федерального масштаба. Фундамент заложен, но много что предстоит сделать.

Необходим адекватный партнер-технарь (навыки программирования по php), в команду с возможностью вхождения в состав соучредителей юр.лица.

Детали проекта при контакте.

Требование: Знание php, Joomla, VirtueMart, SOBI2...

Адекватность, надежность, наличие основной работы.

Не младше 24 лет.

Обращаться только на icq: 427 498 561 или на мыло.

Официальное сотрудничество.

PHPJoomlaVirtuemart
13 лет назад
PR-life
Олег 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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