Программист на проект (движок - Mediawiki)

Требуется программист на постоянную работу над проектом на движке Mediawiki 1.16.

Проект разработан, тематика интересная, сайт сверстан и функционирует (начало положено). Тестируем, заполняем и работаем над ним.

Собрана команда из дизайнера (он же руководитель проекта и идейный генератор), специалист по верстке, несколько авторов, переводчиков, поставщики и администраторы (они же тех поддержка) встроенного магазина.

Цель - сделать движок более дружелюбным, убрать неудобные функции для данной аудитории или заменить их, расширить функционал. Работа не простая, задачи достаточно сложны. Движок придется сильно переделать.

Обращайтесь в аську - 380-047-968