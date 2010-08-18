Ищем Php программиста Москва, офис

В команду разрабочиков клиент-серверного интернет магазина (ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА) требуется два программиста

Из специфики партнерской программы понятно, что Все построено на API и Все API высоконагрузные (Порядка 2000 магазинов по сети уже)

Работаем на рынке с 2004 года, покрываем 17 регионов России, сумарная Аудитория всех проектов подходит к 200К хостов в сутки

Работа в команде, у каждого свой раздел.

При выборе кандидатов будет отдаваться преимущества кандидатам, у кого был опыт в сфере интернет магазинов + API

Обязанности:

- Участие в разработке новых проектов компании;

- Доработка существующих проектов компании;

- Совместная работа с другими участниками команды.

Требования:

- Высшее, техническое образование;

- Опыт работы от 2х лет, наличие выполненных проектов в сфере интернет коммерции (Магазины), наличие реализованых клиент серверных приложений;

- Язык программирования PHP5, ООП, желательно знание паттернов проектирования;

- СУБД MySQL, написание функций, хранимых процедур, понимание принципов работы триггеров, транзакций;

- JavaScript, знание технологии AJAX, опыт работы с jQuery;

- Опыт командной разработки с использованием систем контроля версий, желательно SNV, но не принципиально;

- Опыт разработки клиент-серверных приложений на основе протоколов: SOAP, PRC Обязателен

Прочее:

- Правильная семантика кода, разметки, комментирование кода;

- Опыт работы с Unix\Linux подобными системами на уровне пользователя.

Работа только в офисе

- Метро Савеловская/Дмитровская, помещения с кондиционером

- 10-19 или 10-18 понедельник пятница с перерывом на обед

- Зп каждый 2 недели ~60-100К

Email: [email protected]

Skype: sevasot

ICQ: 997544