Ищем Php программиста Москва, офис

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...
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В команду разрабочиков клиент-серверного интернет магазина (ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА) требуется два программиста
Из специфики партнерской программы понятно, что Все построено на API и Все API высоконагрузные (Порядка 2000 магазинов по сети уже)
Работаем на рынке с 2004 года, покрываем 17 регионов России, сумарная Аудитория всех проектов подходит к 200К хостов в сутки
Работа в команде, у каждого свой раздел.
При выборе кандидатов будет отдаваться преимущества кандидатам, у кого был опыт в сфере интернет магазинов + API
Обязанности:
- Участие в разработке новых проектов компании;
- Доработка существующих проектов компании;
- Совместная работа с другими участниками команды.
Требования:
- Высшее, техническое образование;
- Опыт работы от 2х лет, наличие выполненных проектов в сфере интернет коммерции (Магазины), наличие реализованых клиент серверных приложений;
- Язык программирования PHP5, ООП, желательно знание паттернов проектирования;
- СУБД MySQL, написание функций, хранимых процедур, понимание принципов работы триггеров, транзакций;
- JavaScript, знание технологии AJAX, опыт работы с jQuery;
- Опыт командной разработки с использованием систем контроля версий, желательно SNV, но не принципиально;
- Опыт разработки клиент-серверных приложений на основе протоколов: SOAP, PRC Обязателен
Прочее:
- Правильная семантика кода, разметки, комментирование кода;
- Опыт работы с Unix\Linux подобными системами на уровне пользователя.
Работа только в офисе
- Метро Савеловская/Дмитровская, помещения с кондиционером
- 10-19 или 10-18 понедельник пятница с перерывом на обед
- Зп каждый 2 недели ~60-100К
Email: [email protected]
Skype: sevasot
ICQ: 997544
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