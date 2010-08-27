Программист в Веб-студию

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок228 просмотров
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Требуется хороший программист в веб студию.

для выполнения проектом удаленно.

Дизайнер все рисует. Ваша задача порезать и натянуть ее на CMS

оплата труда сдельная. Наличный расчет за каждый проект.

Интересуют ребята из Киева

13 лет назад
mitya_enot
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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