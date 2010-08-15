PHP программист в стартап на полный день

$1200
Веб-программированиеЗакрытнет заявок68 просмотров
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Мы компания из 3х профессионалов которая занимается созданием игровых сервисов для социальных платформ. На данный момент мы ищем человека желающего примкнуть к нашей команде и вести наши проекты на долгосрочной основе.

Требования:

- PHP 5, OOP

- MYSQL

- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука

- Опыт и понимание архитектуры бекэнда при больших нагрузках на систему.

- Общий опыт работы от 5 лет, в гейм индустрии не менее 2х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора

- Вотзраст от 25

- Быстрый отклик на поступающие задачи

- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов

- Желание человека вести проект может год а может и более

- Самостоятельность

Условия

Со своей стороны мы обещаем

- Довольно новую сферу для профессионального развития

- Регулярную загрузку

- Своевременную оплату

От вас хотелось бы увидеть резюме для начала, после чего можно будет пообщаться в скайпе. Высылать резюме на [email protected]

Спасибо.

PHP
13 лет назад
XenaoGames
Alexey Mutovkin 
40 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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