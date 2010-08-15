Требуется опытный веб-программист (Москва)

Станьте частью команды Auslogics Software, быстрорастущей компании, основанной в Сиднее, Австралия. С нами Вы раскроете свои таланты в области веб-разработки и SEO; мы обещаем много сложных, но разнообразных и интересных заданий. Вы будете работать с ...
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Разыскиваем опытного программиста для совместного создания социальной сети в Интернете.
Задача:
1. Совместно с нами дополнить ТЗ техническими нюансами
2. Создать модули ресурса
3. Создать оболочку ресурса
4. Интегрировать модули в оболочку ресурса
Дополнительно:
За отдельную плату и по окончании основных работ возможно дальнейшее сотрудничество (набор администраторов ресурса, выгрузка контента и т.п.)
Требования:
Возраст от 22 до 35 лет
Проживание строго в Москве или Московско области
Опыт работы от 3-х лет
Портфолио на выполненные работы обязательно
Ориентировочный бюджет на з.п. программиста: 150 000 руб.
Звонить по тел: 8 (965) 360-99-78 Алексей, Денис
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