Веб-программист, ZendFW

Нашей компании - TrueParallel нужны три-пять человек с хорошим опытом работы на Java для выполнения крупного веб-проекта для известной hitech-конторы (имя конторы под NDA). Требования: - Хорошее знание Java. Если у Вас нет готовых веб-проектов на ...