Веб-программист, ZendFW

Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом. Описание проекта, его цели: Индустрия: Travel & Tourism, Medicine Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами на белорусском ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду разработки разыскивается программист.
Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW.
Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary.
Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Работа удаленная с гибким графиком работы. Оплата почасовая.
В ответе на проект обязательно укажите ссылки на предыдущие выполненные проекты (не менее 3-х)
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