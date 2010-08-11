Необходимо декомплиировать SWF-файл и до FLA, AS и медиаконтента для реверс-инженеринга. Набор файлов совокупно около 250 мб Укажите пожалуйста стоимость/сроки
- Разработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
Необходима разработка аналога казуальной игры-викторины для ТВ. Общие требования: 1. Викторина рассчитанная на игроков от 2 до 12 человек онлайн2. К игре могут подключаться как активные зрители (голосовать за правильные вопросы) зрители (до 1000 человек)Количество игр: 3 викторины ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходима разработка аналога казуальной игры-викторины для ТВ. Общие требования: 1. Викторина рассчитанная на игроков от 2 до 12 человек онлайн2. К игре могут подключаться как активные зрители (голосовать за правильные вопросы) зрители (до 1000 человек)Количество игр: 3 викторины ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику). Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании. Проиллюстрировать необходимо следующее: • подготовка строительной площадки; • снос строений и разборка конструкций; • разработка выемок, вертикальной планировке; • устройство насыпей и обратным засыпкам; • устройство свайных оснований, шпунтовых ...Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта необходимо обновить программную часть и интегрировать шаблоны (всего 12 штук). Кратко задачи: - Модуль публикации и описания работ (частично готов) - Добавления англоязычной версии сайта - Модуль анонсирования работ на главной странице Техническое задание есть. Шаблоны сверстаны. Движек ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1400
В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Необходима сформированная команда: 1) Тимлид 2) 2 программиста (минимум) 3) Менеджер проекта С опытом разработки социальных сетей/порталов (минимум 1 действующий). Дизайн, верстка, бриф на разработку - готовы. С подходящей командой/компанией заключается договр на разработку проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо в стилистике фирменного узора компании отрисовать гору (см. аттач) Иллюстрация будет использована в буклете компании. Укажите вашу стоимость и сроки разработки. Обязательно дайте примеры на вашу "фирменную" стилистику.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10000
Необходим опытный разработчик с навыками управления командой программистов. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, хорошие знание Zend FW, Javascript и библиотеки JQuary. Необходим опыт работы над крупными проектами с описанием ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт13 лет назад