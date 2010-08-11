v-v-solov

Владимир v-v-solov

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Декомпиляция SWF-файла

    Необходимо декомплиировать SWF-файл и до FLA, AS и медиаконтента для реверс-инженеринга. Набор файлов совокупно около 250 мб Укажите пожалуйста стоимость/сроки

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Unity + Photon под Android TV

    Необходима разработка аналога казуальной игры-викторины для ТВ. Общие требования: 1. Викторина рассчитанная на игроков от 2 до 12 человек онлайн2. К игре могут подключаться как активные зрители (голосовать за правильные вопросы) зрители (до 1000 человек)Количество игр: 3 викторины ...

    AndroidUnity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Казуальная игра для ТВ - Casual Game for Android TV

    Необходима разработка аналога казуальной игры-викторины для ТВ. Общие требования: 1. Викторина рассчитанная на игроков от 2 до 12 человек онлайн2. К игре могут подключаться как активные зрители (голосовать за правильные вопросы) зрители (до 1000 человек)Количество игр: 3 викторины ...

    Android
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание большого сета из 20 иконок/тизеров

    Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику). Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании. Проиллюстрировать необходимо следующее: • подготовка строительной площадки; • снос строений и разборка конструкций; • разработка выемок, вертикальной планировке; • устройство насыпей и обратным засыпкам; • устройство свайных оснований, шпунтовых ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновить программную часть сайта-визитки

    Для сайта необходимо обновить программную часть и интегрировать шаблоны (всего 12 штук). Кратко задачи: - Модуль публикации и описания работ (частично готов) - Добавления англоязычной версии сайта - Модуль анонсирования работ на главной странице Техническое задание есть. Шаблоны сверстаны. Движек ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-разработчик

    $1400

    В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Команда для разработки портала

    $10000

    Необходима сформированная команда: 1) Тимлид 2) 2 программиста (минимум) 3) Менеджер проекта С опытом разработки социальных сетей/порталов (минимум 1 действующий). Дизайн, верстка, бриф на разработку - готовы. С подходящей командой/компанией заключается договр на разработку проекта.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать в векторе в заданном стиле

    Необходимо в стилистике фирменного узора компании отрисовать гору (см. аттач) Иллюстрация будет использована в буклете компании. Укажите вашу стоимость и сроки разработки. Обязательно дайте примеры на вашу "фирменную" стилистику.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист, ZendFW

    В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист на постоянную удаленную работу

    $1000

    В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист, тим-лид

    $10000

    Необходим опытный разработчик с навыками управления командой программистов. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, хорошие знание Zend FW, Javascript и библиотеки JQuary. Необходим опыт работы над крупными проектами с описанием ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад