Необходима разработка аналога казуальной игры-викторины для ТВ. Общие требования: 1. Викторина рассчитанная на игроков от 2 до 12 человек онлайн2. К игре могут подключаться как активные зрители (голосовать за правильные вопросы) зрители (до 1000 человек)Количество игр: 3 викторины ...