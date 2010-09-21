Создание большого сета из 20 иконок/тизеров

Нарисовать фавикон к образовательному сайту. цветовая гамма должна соответствовать цветовой гамме сайта сайт www.ucheba.su
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику).
Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании.
Проиллюстрировать необходимо следующее:
• подготовка строительной площадки;
• снос строений и разборка конструкций;
• разработка выемок, вертикальной планировке;
• устройство насыпей и обратным засыпкам;
• устройство свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;
• работы по бетону;
• монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций;
• монтаж металлических, каменных, деревянных, легких ограждающих конструкций;
• устройство кровель;
• гидроизоляция и антикоррозийная защита строительных конструкций;
• теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
• устройство внутренних инженерных систем и оборудования;
• пусконаладочные работы.
• подготовка схемы планировочной организации земельного участка;
• разработка архитектурных решений;
• разработка конструктивных и объемно-планировочных решений;
• подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
• подготовка проекта организации строительства;
• подготовка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
Опыт работы обязателен, желательно тизеры/инфографика на строительную тематику. Оставляйте свои предложения со ссылками на 3 соотвествующие заданию работу и вашей стоимостью работ.
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