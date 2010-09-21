Создание большого сета из 20 иконок/тизеров

Иконки и Пиксель-артЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику).

Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании.

Проиллюстрировать необходимо следующее:

• подготовка строительной площадки;

• снос строений и разборка конструкций;

• разработка выемок, вертикальной планировке;

• устройство насыпей и обратным засыпкам;

• устройство свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров;

• работы по бетону;

• монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций;

• монтаж металлических, каменных, деревянных, легких ограждающих конструкций;

• устройство кровель;

• гидроизоляция и антикоррозийная защита строительных конструкций;

• теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;

• устройство внутренних инженерных систем и оборудования;

• пусконаладочные работы.

• подготовка схемы планировочной организации земельного участка;

• разработка архитектурных решений;

• разработка конструктивных и объемно-планировочных решений;

• подготовка сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

• подготовка проекта организации строительства;

• подготовка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.

Опыт работы обязателен, желательно тизеры/инфографика на строительную тематику. Оставляйте свои предложения со ссылками на 3 соотвествующие заданию работу и вашей стоимостью работ.

13 лет назад
v-v-solov
Владимир 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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