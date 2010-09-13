Нарисовать иконки.

Необходимо сделать красивые иконки, в мастер создания сайта на смену имеющимся сейчас http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd01.jpg - эта иконка описывает сайт с горизонтальным меню http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/ex_03.jpg - эта иконка описывает сайт с меню повернутым под углом http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd02.jpg - сайт с ...
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Нужно нарисовать 28 иконок. В приложении качество, которое хотелось бы получить.
Указывайте цены и сроки.
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