Редизайн кнопок

При разработке сайта (интернет магазина) забыли отрисовать : 1. иконки +/- (плюс-минус) 2. корзинку 3. кнопку купить нужно их отрисовать в стилистике сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать ре-дизайн пиктограмм и стиля кнопок представленных в примере.
Новый дизайн не должен сильно отличатся от старого, так как имеющийся подтверждён и пользователей устраивает (но хочется лучше:)
Возможно некоторые пиктограммы лучше поменять, чтобы получилось стилистически целостно, но и понятно по смыслу.
Главные требования:
1. эргономичность (на кнопках рядом с пиктограммами будут разной длинны надписи на разных языках; размеры ограничены);
2. стиль – серъёзный hi-тек с красиво выраженными 3D эффектами (отражения, выпуклости, тени и тд.);
3. файл – PSD со слоями, еффектами и режимами наложения (окончательный вид будем дорабатывать сами).
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