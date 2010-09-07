Редизайн кнопок

Нужно сделать ре-дизайн пиктограмм и стиля кнопок представленных в примере.

Новый дизайн не должен сильно отличатся от старого, так как имеющийся подтверждён и пользователей устраивает (но хочется лучше:)

Возможно некоторые пиктограммы лучше поменять, чтобы получилось стилистически целостно, но и понятно по смыслу.

Главные требования:

1. эргономичность (на кнопках рядом с пиктограммами будут разной длинны надписи на разных языках; размеры ограничены);

2. стиль – серъёзный hi-тек с красиво выраженными 3D эффектами (отражения, выпуклости, тени и тд.);

3. файл – PSD со слоями, еффектами и режимами наложения (окончательный вид будем дорабатывать сами).