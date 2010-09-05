Нарисовать иконку (favicon)

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок275 просмотров
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Приветствую, нужно нарисовать favicon для сайта. Есть два варианта

1. Перерисовать ту иконку что в приложении.

2. Нарисовать новую, идею объясню.

Периодически появляются подобные заказы, интересно постоянное сотрудничество с нормальными ценами за работу.

Новичков и людей без отзывов просьба не тратить время.

Указывайте в предложении сроки и цены.

13 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Pasik8
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Анастасия, отлично выполнила работу, видно, что работает на хороший результат. Приятно работать!
Большое спасибо, Никита, за предоставленную интересную работу. Очень приятный и понимающий человек! Буду рада дальнейшему сотрудничеству:-) Удачи Вам!