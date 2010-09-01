Логотипы найти или срисовать.

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок324 просмотра
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Для сайта all - tile. ru

рубрикатор на сайте слева

логотипов есть тока половина.

логотипы такого вида all - tile . ru / logos / 1casees. gif

нада дорисовать вторую половину в том же стиле. чтоб было красиво аккуратно и весило мало.

оплата 500 рублёв. работы часа на два.

стучим в ic q 8 5 46 3-7

пишем здеся.

13 лет назад
webzavod
Webzavod 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов
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