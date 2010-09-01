Логотипы найти или срисовать.

Есть логотип, нужно постараться сделать так, чтобы получившаяся фавиконка выглядела хорошо. В приложении псд логотипа и получившаяся у меня иконка, у меня получилось плохо, так не устраивает. P.S. Можно поменять цвета фона и силуэта местами для большей ...