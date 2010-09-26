Паттерны

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок312 просмотров
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Добрый день!

Для создания бесшовных фонов для текстиля, нужны дизайнеры, которые компонуют из готовых рисунков бесшовные паттерны в Adobe Illustrator,

Для работы необходимо знание программы Adobe Illustrator, чувство гармонии цвета и основы композиции.

Работа удаленная,

обьем работы от 50 -100 фонов в месяц,

оплата договорная, от 1000 - 3000 грн,

Если вам интересна данная вакансия, вышлю Вам тестовое задание,

Всего доброго, с уважением Полина

13 лет назад
Polly_pol
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Arakki
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$18
3 дня
Очень тактичный и, так сказать, человечный исполнитель. Возникла неожиданная задержка с проплатой по проекту - отнесся с пониманием и терпением. С удовольствием продолжаю сотрудничать.
Все оплачено!
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