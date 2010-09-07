Здравствуйте. нужно сделать несколько вот таких по сложности и качеству картино: http://cdn.stumble-upon.com/i/assets/recommendPromo.jpg укажите цену за штуку + пришлите по возможности ссілку на аналог.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Возникла надобность создать фавиконы для 5 сайтов интернет-магазинов разной тематики. У всех магазинов есть элементы фирменного стиля.
Жду ваших предложений с указанием стоимости и примеров выполненных работ
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