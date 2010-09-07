Создать фавиконы для 5 сайтов интернет-магазинов

Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок228 просмотров
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Здравствуйте!

Возникла надобность создать фавиконы для 5 сайтов интернет-магазинов разной тематики. У всех магазинов есть элементы фирменного стиля.

Жду ваших предложений с указанием стоимости и примеров выполненных работ

13 лет назад
platur
Юрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Pasik8
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Анастасия оперативно выполнила задание, творчески подошла к делу, разработала несколько вариантов и терпеливо экспериментировала. Приятно работать ;-)
Было очень приятно работать с Юрием! Узнала много интересного и полезного;-) Четкое ТЗ, своевременная оплата и чувство стиля у Заказчика! Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
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