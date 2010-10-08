Нарисовать 3 кнопочки на сайт

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен31 заявка2144 просмотра
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#1$20

www_jnetwork_kz

1)надо твитер кнопку,

2)в контакте

3)и кнопку онлайн консультанта + всплывающее окно при наведении на кнопку онлайн консультанта

место выбирайте произвольно для размещения на сайте

работу показывайте уже сразу с размещением на скриншоте, чтобы было видно как выглядит

есть вариант, но он какой то не оригинальный http://u.pikucha.ru/672301/image.jpeg

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

МОИ КОММЕНТАРИИ работ:

Киевский Сергей (pan_sergiy) - что то конечно в этом есть. только не пойму что

Ярослав Шилов (benks) - приложите к сайту

Демьяненко Александр (D_Av) - интересно, соответствует сайту, нор слегка мрачновато

Снегирев Иван (vansy) интересная работа

Ясинский Юрий (uradesign) последний вариант интересно выглядит

Нечаев Сергей (Arhor) по цвету совсем не то. идея прикольная там разместить, но при разрешении 1024 пикс они не влезут

Максим Ким (maxkim) очень интересный вариант

Ясинский Юрий (uradesign) ваш вариант на мой взгляд больше всех пока подходит последний который http://www.weblancer.net/files/projects/2165/216593/works/138085.jpg

А никто не пробовал сбоку из приделать, скажем слева?

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
То что надо кнопочки РЕКОМЕНДУЮ
Честный, порядочный и опытный заказчик. Доволен сотрудничеством с Андреем.
Заявки фрилансеров
uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
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