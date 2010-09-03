Нужно нарисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт27 заявок300 просмотров
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Нужно нарисовать иконки размером 32*32:

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13 лет назад
flex13
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
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