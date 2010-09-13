Перевести кнопки на английский

Добрый день ! Имеются картинки (приложение) - нужно заменить русские слова на англ. Чтоб стиль и шрифт совпадал 1 в 1. А также необходимо сохранить имена файлов в том же виде.

Перевод:

Главная - Main

Проекты - Projects

Услуги - Service

Стиль - Style

Контакты - Contacts

Спросить - Ask

Задание простое. Срок - сегодня. Пож - ста сразу указывайте стоимость работы .