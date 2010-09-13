Перевести кнопки на английский

Требуется сделать 16 иконок таких же привлекательных девушек в таком же стиле, как в примере. Задний фон не нужен, его делать прозрачным. Формат файлов - PNG+исходники. Размеры - 256*256,100*100,64*64 Можно использовать больше национальностей для разнообразия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ! Имеются картинки (приложение) - нужно заменить русские слова на англ. Чтоб стиль и шрифт совпадал 1 в 1. А также необходимо сохранить имена файлов в том же виде.
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Задание простое. Срок - сегодня. Пож - ста сразу указывайте стоимость работы .
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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