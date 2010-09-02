Иконки девушек

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок303 просмотра
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Требуется сделать 16 иконок таких же привлекательных девушек в таком же стиле, как в примере.

Задний фон не нужен, его делать прозрачным.

Формат файлов - PNG+исходники.

Размеры - 256*256,100*100,64*64

Можно использовать больше национальностей для разнообразия.

13 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
icon_designer
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$320
5 дней
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