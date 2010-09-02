Иконки девушек

Приветствую, нужно нарисовать favicon для сайта. Есть два варианта 1. Перерисовать ту иконку что в приложении. 2. Нарисовать новую, идею объясню. Периодически появляются подобные заказы, интересно постоянное сотрудничество с нормальными ценами за работу. Новичков и людей без отзывов ...